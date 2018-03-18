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الأحد، 18 مارس 2018 09:48 م
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فيديو.. "معلومات الوزراء" يعقد لقاءات مع الوزراء فى ذكرى تحرير طابا

الأحد، 18 مارس 2018 09:00 م
فيديو.. "معلومات الوزراء" يعقد لقاءات مع الوزراء فى ذكرى تحرير طابا مجلس الوزراء





كتبت هند مختار
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أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء على هامش احتفال محافظة جنوب سيناء بذكرى تحرير طابا لقاءات مع كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والنائب سيد الشريف وكيل مجلس النواب.
 
 
وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد رفع علم مصر على طابا فى الذكرى الـ29 لاستعادة المدينة، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عماد الدين ووزير الصحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية.

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