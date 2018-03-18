فيديو.. مسنة تدلى بصوتها بنيويورك: الريس عمَّر البلد ودايخ عشانكوا.. إنزلوا

فيديو.. مسنة تدلى بصوتها بنيويورك: الريس عمَّر البلد ودايخ عشانكوا.. إنزلواالأحد، 18 مارس 2018 09:20 م
الحاجة لميس
كتب محمود راغب
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رغم كبر سنها حرصت الحاجة لميس نجيب عبد السيد، على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بنيويورك فى اليوم الثالث لتصويت المصريين فى الخارج، رغم برودة الأجواء، معلنة تصويتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت:" دافعة 50 دولار فى المواصلات عشان آجى وجايه دايخة وتعبانة وبعيد لحد ما وصلت هنا..عشان ريسنا حبيب الشعب والملايين".
وأضافت الحاجة لميس :" نفسى أبوسك واحضنك وربنا معاك يا حبيب الملايين" ، وتابعت:"السيسي عمَّر البلد".
وطالبت السيدة المصرية المصريين بالنزول للانتخابات، قائلة :"تعالوا عيب عليكوا انزلوا.. الريس دايخ مش بينام عشانكوا انزلوا خلى عندكوا ضمير" .
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الماضية وتسمتر حتى اليوم الأحد 18 من الشهر نفسه.
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