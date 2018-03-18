video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. مسنة تدلى بصوتها بنيويورك: الريس عمَّر البلد ودايخ عشانكوا.. إنزلوا

الأحد، 18 مارس 2018 09:20 م
فيديو.. مسنة تدلى بصوتها بنيويورك: الريس عمَّر البلد ودايخ عشانكوا.. إنزلوا الحاجة لميس





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

رغم كبر سنها حرصت الحاجة لميس نجيب عبد السيد، على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بنيويورك فى اليوم الثالث لتصويت المصريين فى الخارج، رغم برودة الأجواء، معلنة تصويتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقالت:" دافعة 50 دولار فى المواصلات عشان آجى وجايه دايخة وتعبانة وبعيد لحد ما وصلت هنا..عشان ريسنا حبيب الشعب والملايين".
 
 
وأضافت الحاجة لميس :" نفسى أبوسك واحضنك وربنا معاك يا حبيب الملايين" ، وتابعت:"السيسي عمَّر البلد".
 
وطالبت السيدة المصرية المصريين بالنزول للانتخابات، قائلة :"تعالوا عيب عليكوا انزلوا.. الريس دايخ مش بينام عشانكوا انزلوا خلى عندكوا ضمير" .
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الماضية وتسمتر حتى اليوم الأحد 18 من الشهر نفسه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..قبل ساعات من ختام العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.. طوابير الناخبين بدول العالم عرض مستمر لليوم الثالث..عمليات الهجرة تستجيب لـ300 استفسار وتوثق مشاركة متحدى الإعاقة.. وزغاريد ورقص بالعصا بالكويت

وزارة الهجرة: إقبال كبير على صناديق الاقتراع بالخارج.. وتلقينا 310 استفسارات

الانتخابات الرئاسيه

انتخابات الرئاسه

المصريين فى الخارج

نيويورك




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة