فيديو.. مرشحو الرئاسة الروسية يدلون بأصواتهم فى انتخابات 2018

فيديو.. مرشحو الرئاسة الروسية يدلون بأصواتهم فى انتخابات 2018الأحد، 18 مارس 2018 09:58 ص
مرشحو الرئاسة للانتخابات الرئاسية الروسية
كتب مؤمن مختار
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أدلى مرشحو الرئاسة للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018 بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى العاصمة موسكو.
وأدلى المرشح الرئاسى عن "الحزب الشيوعى" بافيل جرودينين، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى العاصمة الروسية موسكو.
كما أدلى مرشح الحزب الليبرالى الروسى فلاديمير جيرينوفسكى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.
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