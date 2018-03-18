video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. مرشحو الرئاسة الروسية يدلون بأصواتهم فى انتخابات 2018

الأحد، 18 مارس 2018 09:58 ص
فيديو.. مرشحو الرئاسة الروسية يدلون بأصواتهم فى انتخابات 2018 مرشحو الرئاسة للانتخابات الرئاسية الروسية





كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق

أدلى مرشحو الرئاسة للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018 بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى العاصمة موسكو.

وأدلى المرشح الرئاسى عن "الحزب الشيوعى" بافيل جرودينين، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى العاصمة الروسية موسكو.

 

كما أدلى مرشح الحزب الليبرالى الروسى فلاديمير جيرينوفسكى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق انتخابات الرئاسة الـ"محسومة" للرئيس بوتين فى روسيا غدًا

المؤشرات الأولية تكشف الإقبال الكبير على انتخابات الرئاسة فى روسيا

فيديو..فلاديمير بوتين يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة الروسية 2018

روسيا

بوتين

اخبار روسيا

اخبار روسيا اليوم

انتخابات الرئاسة الروسية 2018

اخر اخبار روسيا

الانتخابات الروسية




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة