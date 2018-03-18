فيديو.. محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير إيطاليا ويلتقيان مهاب مميش

الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة جامباولوكانتينى سفير دولة إيطاليا خلال الزيارة التى قام بها السفير لمحافظة الإسماعيلية، وكان فى استقبال السفير الإيطالى كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة.

واستعرض محافظ الاسماعيلية خلال اللقاء أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها الإسماعيلية، وأهم وأبرز الأنشطة الاقتصادية، وما تشتهر به المحافظة وما يدور على أرضها من إنجازات ومشروعات قومية فى الوقت الراهن، لكونها الركيزة الأساسية للمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.

وأعرب السفير الإيطالى، عن سعادته بتلك الزيارة، والتى تعد أول زيارة له للإسماعيلية، وأشاد بحفاوة اللقاء وحسن الاستقبال، مؤكدًا على سعادته بجمال الإسماعيلية، التى تتشابه إلى حد كبير مع المدن الإيطالية، وأن الإسماعيلية لها مكانة ووضع خاص نظرا لكونها فى قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحور لحركة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون بين مصر وإيطاليا، تشمل التعاون فى مجال النقل البحرى وحركة الملاحة والتجارة العالمية، وأن هناك تعاون بين البلدين فى مجالات الموانئ البحرية إضافة إلى الشراكة فى المشروعات اللوجيستية التى يجرى تنفيذها حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات التنموية فى سيناء.

وعقب اللقاء، قام المحافظ والسفير الإيطالى ومرافقيهم من القيادات، بزيارة تفقدية لمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحى أول، والتى كانت تعد مقر القنصلية الإيطالية بالإسماعيلية قبل ثورة يوليو 1952، وكان فى استقبال السفير والمحافظ الأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور كمال شاروبيم مستشار رئاسة الجمهورية، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام السفير الإيطالى والمحافظ، بزيارة لمقر هيئة قناة السويس والالتقاء بالفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف على مركز قيادة هيئة القناة.

واختتمت زيارة السفير الإيطالى للإسماعيلية، بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بشارع أحمد عرابى، والتى تعد واحدة من أقدم وأعرق الكنائس فى مصر .