فيديو.. عمرو أديب عن استقالة مرتضى منصور: "قرار عظيم وأوعى ترجع ثانى"الأحد، 18 مارس 2018 09:45 م
كتب حسن مجدى
طالب الإعلامى عمرو أديب، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ألا يتراجع عن استقالته، وأن يكتفى بما قضاه فى النادى، مشددا على أن جمهور الزمالك يستحق أفضل مما لديه الآن، وقال عمرو أديب "ما يحدث فى نادى الزمالك غلط.. وأنا بقولكم كده.. والقرار اللى خده مرتضى منصور عظيم.. وأوعى ترجع ثانى".
وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ON E أن ما يحدث لنادى الزمالك لا يحدث مع أى ناد على وجه الأرض، فلا يوجد نادى بتاريخ نادى الزمالك تحدث له تلك الخيبة التى يعيشها نادى الزمالك. وتابع أديب: أن كنت تقول إن وزير الشباب والرياضة يعمل ضدك، فكيف ستعمل فى النادى؟!
كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، شن هجوما حادا على وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن هزيمة نادى الزمالك اليوم وخروجه من البطولة الكونفدرالية الإفريقية بسبب قراراته، وألمح إلى استقالته من إدارة نادى الزمالك.
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مرفت
مرتضى ماسك فيها ولن يرحل إلا إذى ربنا افتكره أو إتسجن !
آخر المستحيلات أن يستقيل هذا المرتضة مأسوف سبب خراب النادي وتدميره وكغاك حجج يامورتا ونفسي اعرف بالضبط مين اللي بيحارب الزمالك العفاريت ولا الجن ولا السحر ولا وزير الرياضة ولا ممدوح عباس ولا ال5 دول ولا الأهلي ولا الحكام ولا الجمهور مين بالصبط يافاشل !!!!!