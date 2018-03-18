فيديو.. سفير مصر بالإمارات: العلاقات بين البلدين استراتيجية وخارج الأطر التقليدية







كتب إبراهيم حسان

قال السفير وائل جاد، سفير مصر بالإمارات، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة خاصة ومتميزة وترقى لمرتبة العلاقات الاستراتيجية، كما أنها خارج الأطر التقليدية.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه المحامى خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، أن هناك حرصا دائما على التشاور وتبادل الآراء بين مصر والإمارات، فى كل ما يهم البلدين، لذا التنسيق دائم ومستمر ويعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير المصرى فى الإمارات أن اليوم كان الأخير فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، وعلق: "ختامه مسك.. ونحن عشنا أجواء احتفالية بامتياز على مدار الثلاثة أيام، كما أن الجالية المصرية قدمت إحساسا وطنيا عاليا جدا، خاصة المرأة المصرية التى تقدمت المشهد، وكذلك كبار السن".