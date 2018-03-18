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فيديو.. بشار الأسد يتجول بسيارته دون حراسة فى دمشق ويتوجه للغوطة

الأحد، 18 مارس 2018 11:44 م
فيديو.. بشار الأسد يتجول بسيارته دون حراسة فى دمشق ويتوجه للغوطة الرئيس السورى بشار الأسد





كتب أحمد جمعة
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فى مشهد لافت ويوضح مدى إصرار الرئيس السورى بشار الأسد على أن بلده آمن، تجول الأسد فى شوارع العاصمة دمشق بسيارته دون حراسة، متوجها إلى الغوطة الشرقية.
 
 
ونشرت رئاسة الجمهورية السورية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لتجول الرئيس الأسد بسيارته الخاصة فى شوارع دمشق.
 

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