فيديو.. بشار الأسد يتجول بسيارته دون حراسة فى دمشق ويتوجه للغوطة







كتب أحمد جمعة

فى مشهد لافت ويوضح مدى إصرار الرئيس السورى بشار الأسد على أن بلده آمن، تجول الأسد فى شوارع العاصمة دمشق بسيارته دون حراسة، متوجها إلى الغوطة الشرقية.

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لتجول الرئيس الأسد بسيارته الخاصة فى شوارع دمشق.