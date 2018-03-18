فيديو.. المصريون بفرنسا يدلون بأصواتهم على أنغام "يا حبيبتى يا مصر"







كتبت إسراء أحمد فؤاد

على أنغام "يا حبيبتى يا مصر" تواصل الجالية المصرية فى فرنسا مارثون التصويت بالانتخابات الرئاسية 2018 لليوم الثالث على التوالى فى الانتخابات، حيث يتوافد الناخبين بكثافة على مقر السفارة المصرية.

واحتشد أبناء الجالية المصرية أمام مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية المصرية فى باريس، وهم يلوحون بالأعلام وينشدون "يا حبيبتى يا مصر".

ويواصل أبناء الجالية المصرية فى فرنسا توافدهم، بمعدلات متزايدة على مقر السفارة المصرية فى (باريس) للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وتجمع المواطنون أمام مقر السفارة، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين هتافات داعمة للدولة والجيش والشرطة، تقديرا لتضحياتهم فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، كما دوت الأغانى الوطنية تعبيرا عن الانتماء والحب للوطن الأم.