فيديو.. الطوابير الانتخابية فى الخارج تهتف "قالو أيه" للصاعقة







كتب أحمد جودة

نشرت وزارة الهجرة مقاطع فيديو، لأبناء الجاليات المصرية الذين رددوا نشيد "قالو ايه" فى عدد من البلدان العربية والأوروبية، وأظهرت حماسة المصريين فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية والأدلاء بأصواتهم.

وكتبت وزارة الهجرة على صفحتها،:"الجاليات المصرية حول العالم يشاركون في الانتخابات الرئاسية، ونشيد الصاعقة قالو أيه"، وذلك تزامنا مع توافد الناخبين للتصويت فى اليوم الثالث والأخير.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة 16 مارس، وحتى اليوم الأحد 18 من الشهر نفسه.