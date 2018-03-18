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فوز 3 طلاب بكفر الشيخ بالميدالية الذهبية ومنحة دراسية لأمريكا

الأحد، 18 مارس 2018 04:50 م
فوز 3 طلاب بكفر الشيخ بالميدالية الذهبية ومنحة دراسية لأمريكا تكريم الطلاب





كفر الشيخ – محمد سليمان
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حصل الطالبان أحمد مطر، وهدير أبو السعود بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الطب، والميدالية الذهبية ومنحة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

 كما فازت أسماء شحاته الطالبة بمدرسة أحمد شوقي التابعة لإدارة قلين التعليمية، بمنحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية وميدالية ذهبية، خلال مسابق ابن الهيثم ، كما حصلت الطالبتان إيمان عبد العزيز وإيمان العجمي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال الكيمياء .

جاء ذلك خلال إجراء التصفيات النهائية لمسابقة ابن الهيثم للابتكارات العلمية  2018 والتي شاركت فيها الطلاب المبتكرين من المحافظات ومنها محافظة كفر الشيخ من خلال المركز الاستكشافى، بمشاركة  انتل ايسف والجمعية المصرية للعلوم والهندسة وقام بالتحكيم نخبة من أساتذة جامعة عين شمس والقاهرة.

يذكر أن أحمد مطر وهدير أبو السعود حصلا العام الماضي على المركز الأول على مستوى العالم في معرض جنييف للعلوم بسويسرا  وميدالية ذهبية ودكتوراه فخرية، كما حصلت هدير أبو السعود على جائزة أفضل 50 شخصية عربية مؤثرة للعام الثاني على التوالي، كما حصلت على 5 دكتوراه فخرية من العديد من الجامعات الأجنبية والمؤسسات الراعية للعلوم والتكنولوجيا، وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أحمد مطر خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ.

 


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