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الأحد، 18 مارس 2018 12:50 م
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غلق 8 منشآت طبية غير مرخصة خلال حملة بمدينة مطوبس فى كفر الشيخ

الأحد، 18 مارس 2018 12:13 م
غلق 8 منشآت طبية غير مرخصة خلال حملة بمدينة مطوبس فى كفر الشيخ إحدى المنشآت المغلقة





كفر الشيخ – محمد سليمان
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أغلقت حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة الصحية 8 منشآت طبية غير مرخصة بنطاق مركز ومدينة مطوبس، بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن الحملة ترأستها إيمان النحراوى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور ياسر بديوى مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية، والدكتورة سميحة مطر والاستاذ سعد الرشيدى مسئول التراخيص بالإدارة الصحية، وتمكنت من غلق 8 منشآت طبية غير مرخصة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطوبس، لـ "اليوم السابع"، أن حملة مجلس المدينة والإدارة الصحية مستمرة للتفتيش على المنشآت الطبية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم، ومدى حصول المنشأة على التصريحات اللازمة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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