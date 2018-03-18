غرفة القاهرة تحث التجار على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

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غرفة القاهرة تحث التجار على المشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالأحد، 18 مارس 2018 03:48 م
المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية
كتب حسام الشقويرى
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حث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية المجتمع التجارى، على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ منتصف الأسبوع القادم.
وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة، فى بيان صادر اليوم الأحد، إن مشاركة المواطنين بمختلف انتماءاتهم وأنشطتهم فى الانتخابات الرئاسية يؤكد للعالم رغبة المواطنين فى اختيار رئيسهم الذى سيقود البلاد لفترة رئاسة جديدة.
ونوه العربى إلى أن الإيجابية فى المشاركة تعطى انطباعًا للعالم بأن الشعب المصرى يختار رئيسه بإرادته، وهو ما حدث مع المصريين بالخارج خلال توجهم بقوة إلى صنادق الانتخابات، حيث ضربوا مثالًا رائعًا فى الإقبال والمشاركة فى الانتخابات.
وتوقع العربى أن تكون مشاركة المواطنين تاريخية فى الانتخابات بصفة عامة ومن مجتمع الأعمال بشكل خاص حيث يرغب في الاستقرار لزيادة الاستثمارات والحركة التجارية ودعم الاقتصاد، وهذا لن يتحقق إلا مع استمرار الاستقرار فى بلدنا .
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