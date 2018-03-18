غدا.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية"الأحد، 18 مارس 2018 11:31 م
المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، سماع الشهود فى محاكمة 30 متهما، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
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