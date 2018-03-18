غادة والى: أثق فى قدرات أبطال مصر على تحقيق إنجاز كبير فى أولمبياد أبوظبى







كتب مدحت وهبة

شاركت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى افتتاح النسخة التاسعة من دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، التى تقام فى أبوظبى حتى 23 مارس الجارى بمشاركة 32 دولة وشاركت والى فى طابور الشرف ضمن الوفد المصرى المشارك، الذى ضم 160 لاعب يشاركون فى 16 لعبة حيث تنافس البعثه المصرية فى جميع لعبات الأولمبياد الإقليمى الخاص، قائلة :" أثق فى قدرات أبطال مصر فى تحقيق إنجاز كبير فى الاولمبياد الخاص بأبوظبى".

وتمثل المشاركه المصرية أكبر مشاركة فى تاريخ الأولمبياد الخاص كما أن البعثة المصرية تمثل 10% من إجمالى عدد اللاعبين المشاركين فى البطولة فى كل اللعبات وتصل مشاركة الاناث فى البعثه الى 40% من إجمالى اللاعبين المشاركين وهى أكبر نسبة لتمثيل الإناث فى البطوله وتعد الألعاب الإقليمية خطوة أولى قبل انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وقالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أن مشاركتها تأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم ملف الاشخاص ذوى الاعاقه وهو ما يتفق مع توجه الدولة المصرية وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص عام 2018 ليكون

عام الاشخاص ذوى الاعاقه قائلة :"لقد شاركت فى الاولمبياد الخاص الوطنى فى 2014 وشاهدت كل هؤلاء اللاعبين وأعرفهم جيدا ولدى ثقه كبيره فى قدرتهم على تحقيق انجاز كبير واحراز عدد كبير من الميداليات الذهبية فى كل اللعبات "

وأضافت غادة والى أن الوفد المصرى المشارك فى الدوره الإقليمية للاولمبياد الخاص متمثلا فى جمعية (يونيفاى ايجيبت ) احدى أنشط المؤسسات الاهلية العاملة فى مجال رعاية الاشخاص ذوى الاعاقة يضع مسؤلية كبيره على وزارة التضامن فى دعم انشطة المؤسسات الأهلية فى المحافل ،حيث حرصت الوزارة طوال الفتره الماضية على متابعة كافة مراحل الاعداد الخاصة بدورة الالعاب الاقليميه اللاولمبياد وتم عمل ملفات صحيه لكل اللاعبين المشاركين ودعمهم عبر برامج اجتماعية متنوعه لزيادة فرصهم فى الاشتراك فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وخلال مشاركتها فى الاولمبياد الخاص بأبوظبى التقت الوزيره غادة والى بالدكتور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى والذى أشاد بالبعثة المصرية وحرص مصر على المشاركة بأكبر بعثة فى الدوره الإقليمية وكذلك اثنى على نسبة مشاركة المرأه فى البعثه والتى تصل 40%.

كما حضرت وزيرة التضامن فى اليوم الثانى من المنافسات مباريات كرة السله للبنين والتى تفوقت فيها مصر على بلجيكا وكذلك مبارة كرة السله بنات والتى تفوقت فيها مصر على الإمارات .

كما اهتمت وزيرة التضامن بزيارة مقر السفاره المصرية بأبوظبى لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج وحس المصريين على المشاركة.

جدير بالذكرالبعثه المصريه يرأسها الدكتور عمرو الطحاوى ويشارك فيها وتضم عدد من الشخضيات النشيطه فى مجال رعاية الاشخاص ذوى الإعاقة على رأسهم سفير الالولمبياد الخاص الفنان حسين فهمى، فبجانب الألعاب الرياضية ستعقد عدة لقاءات وورش عمل حول قضايا الإعاقة وبشكل خاص الإعاقات الذهنية.