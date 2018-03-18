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الأحد، 18 مارس 2018 11:51 م
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عناصر انفصالية مسلحة بالكاميرون تخطف 40 شخصا من بينهم مسئول بالحكومة

الأحد، 18 مارس 2018 11:30 م
عناصر انفصالية مسلحة بالكاميرون تخطف 40 شخصا من بينهم مسئول بالحكومة عناصر من الجيش الكاميرونى





ياوندى أ ش أ
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قامت عناصر انفصالية مسلحة فى الكاميرون باختطاف 40 شخصا من بينهم مسئول حكومى، وذكر راديو(صوت أمريكا) أن الحادث وقع باحدى المناطق الناطقة بالانجليزية شمال غرب الكاميرون ، حيث قامت هذه العناصر المسلحة باعتراض حافلة كان فى طريقها من ليبايليم الى ياندوى لحضور اجتماع سياسى واختطفوا 40 راكبا كما صادروا الحافلة.

ويتزامن حادث الاختطاف مع قرار رئيس الكاميرون بول بيا بايفاد بول اتانجا وزير الادارة الاقليمية الى المناطق الناطقة بالانجليزية فى اطار مهمة سلام.

وكانت الأزمة فى المناطق الناطقة بالانجليزية من الكاميرون قد إندلعت فى أواخر عام 2016 إثر احتجاج السكان المحليين على استخدام الموظفين الناطقين بالفرنسية بشكل مفرط فى تلك المناطق والتى تشهد أيضا دعوات تطالب بالانفصال عن المناطق الناطقة بالفرنسية من الكاميرون.

 


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أخبار الكاميرون




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