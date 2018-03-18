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عناصر المعارضة فى الغوطة يبحثون وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة

الأحد، 18 مارس 2018 12:38 م
عناصر المعارضة فى الغوطة يبحثون وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة سوريا - أرشيفية





رويترز
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قالت جماعة فيلق الرحمن السورية التى تمثل فصيل المعارضة الرئيسى فى المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية لرويترز، اليوم الأحد، إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من مقره فى اسطنبول فى تسجيل صوتى "نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم". وأضاف "أهم النقاط التى يجرى تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هى وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقى العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية".

وذكر أن موضوع "الخروج" من الغوطة غير مطروح على الطاولة.

 

 


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