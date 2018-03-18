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"عمليات الهجرة" تستجيب لـ 284 استفسارًا حول انتخابات المصريين بالخارج

الأحد، 18 مارس 2018 11:41 ص
"عمليات الهجرة" تستجيب لـ 284 استفسارًا حول انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية بالخارج





كتب محمود راغب
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واصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عملها لليوم الثالث على التوالى، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، حيث رصدت غرفة العمليات إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكل الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.

وشهد اليوم الثالث ورود 14 استفسارًا من عدة دول مثل: مالطا، ليبيا، إندونيسيا، كندا، السعودية، أستراليا، الإمارات، أمريكا، هولندا، قطر، إيطاليا، نيوزيلاندا، البحرين، فرنسا، أسبانيا، السويد.

فى حين وصل إجمالى عدد الاستفسارات التى استجابت لها غرفة عمليات وزارة الهجرة، على مدار اليومين الأول والثانى وكذلك الثالث حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، إلى 284 استفسارًا حيث جاءت أهم الاستفسارات حول أصحاب بطاقات الرقم القومى المسجل بمحل إقامتهم "مقيم بالخارج" المقيمين فى كردستان ولا يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود تصريح دخول، وأيضًا الاستفسار حول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهمية توفير لجان فرعية أو أماكن نقل لمن هم بمسافات بعيدة، وكذلك الاستفسار حول التصويت عبر الإنترنت، واستفسارات الناخبين في دولة قطر حول مقر الانتخاب، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر السارى دون رقم قومى ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وهل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، وكذلك طلب التصويت عبر الإنترنت.

وكانت الوزارة قد أعدت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم تجهيزها بكل أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، والتى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

وأطلقت خطوطاً ساخنة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أي شكاوى على النحو التالي: "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل: gEgyptiansabroad@emigration.gov.e، كما خصصت البريد الإلكتروني: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، من أجل التعرف على كل ما يظهر من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.


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