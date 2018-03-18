عدم قبول دعوى إغلاق مركز ابن خلدون للدراسات

كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذى يُديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.

اختصمت الدعوى رقم 10437 لسنة 69 ق، سعد الدين إبراهيم بصفته، وجاء فى الدعوى، أن سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذى وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة تهنئة من عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين فى الغرب.

وأضافت الدعوى، أن سعد الدين إبراهيم، خرج على الشعب المصرى داعيًا للمصالحة مع الإخوان، مؤكدا أنها مطلوبة وضرورية لكل الأطراف، لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأن التصالح معهم واجب وطنى.