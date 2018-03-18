عامل يقتل نفسه بالخطأ بطلق نارى أثناء مشاجرة فى الخصوص

القليوبية نيفين طه

لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ وتوفى فور وصوله للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول إسلام. س 30 سنة، عامل مصاب بطلق نارى خرطوش أدى إلى وجود فتحة فى جدار الصدر من الناحية اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين أنه فجر اليوم وعقب تواجد المجنى عليه بأحد الكافتيريات، منطقة المرج رفقه أحد أصدقائه "جرجس. ر" 28سنه، فنى صيانة غسالات، انصرف المجنى عليه لمسكنه مستقلاً سياره سوداء اللون ( مستأجرة ) ملك أشرف. م، وترجل الثانى متوجهاً لمحل إقامته.

عقب انصرافه استغاث به الأخير لتشاجره مع آخرين، فعاد إليه الأول بالسياره قيادته، وأخرج سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن من شنطة السيارة، وقاد الثانى السيارة بينما جلس بجواره وتوجها بالسيارة للبحث عن خصومه.

حال سيرهما بالسيارة شاهدا أحدهما فحاول الثانى صدمه بالسيارة إلا أنه تمسك بمقدمه السيارة فقام الأول بالجلوس على شباك الباب الأمامى الأيمن لإطلاق عيار نارى صوبه إلا أنه حدث مانع بالسلاح وانصرفا.

وحال وضعه للسلاح على ساقيه لإصلاح المانع بإخراج الطلقه خرجت منه طلقة بالخطأ أحدثت إصابته، فطلب من الثانى التوجه به للمستشفى وتوفى فور الوصول.

بمناقشة الثانى اعترف تفصيلاً بالواقعه وأيد مضمون ما أسفر عنه الفحص، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى عبارة عن بندقية خرطوش ، وتبين أنها ملوثة بالدماء تحرر عن ذلك المحضر رقم 1516 ادارى قسم الخصوص لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.