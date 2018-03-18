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عامل رخام يطعن آخر بـ"مفتاح فرنساوى" حتى الموت بسبب معاكسته صاحبة محل

الأحد، 18 مارس 2018 02:01 م
عامل رخام يطعن آخر بـ"مفتاح فرنساوى" حتى الموت بسبب معاكسته صاحبة محل المتهم عقب القبض عليه





كتب إبراهيم أحمد
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أنهى عامل رخام، حياة عامل، بعد مشاجرة بينهما بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة صاحبة محل بشارع النصر بمنطقة البساتين، ورغم معاتبة المجنى عليه له، إلا ان المجنى عليه قام بمعاكستها مرة اخرى، مما تسبب فى مشاجرة بينهما تعدى عليه بمفتاح فرنساوى محدثا إصابته التى أودت بحياته، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من مستشفى أحمد ماهر، بوصول "محمود ع إ" 21 سنة، عامل، توفى اثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة الأمامية، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية منذ أسبوعين بين المجني عليه و"فوزى م ي" 20 سنة، عامل رخام، لقيامه بمعاكسة صاحبة محل بقالة بشارع النصر، وقيام الاخير بنهره، وأثناء مشاهدته له حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المجني عليه بالتعدى عليه باله حادة "مفتاح فرنساوى" وأحدث إصابته بجرح سطحى بفروة الرأس وأثناء ذلك قام المتهم بالتعدي عليه بسلاح ابيض "مطواة" محدثا إصابته والتى أودت بحياته.

 

وتأيدت الواقعة بشهادة "علام ع ع" 20 سنة، طالب، فتم إعداد الأكمنة بإماكن ترددة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم ، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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