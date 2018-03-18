طعن إسرائيلى فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق نار على المهاجم

طعن إسرائيلى فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق نار على المهاجمالأحد، 18 مارس 2018 05:03 م
إطلاق نار - أرشيفية
رويترز
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نشر موقع إخبارى إسرائيلى، اليوم الأحد، سماع دوى طلقات نارية فى المدينة القديمة بالقدس.
وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، طعن إسرائيلى وإصابته فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم.
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