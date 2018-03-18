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الأحد، 18 مارس 2018 05:04 م
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طعن إسرائيلى فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق نار على المهاجم

الأحد، 18 مارس 2018 05:03 م
طعن إسرائيلى فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق نار على المهاجم إطلاق نار - أرشيفية





رويترز
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نشر موقع إخبارى إسرائيلى، اليوم الأحد، سماع دوى طلقات نارية فى المدينة القديمة بالقدس. 
 
وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، طعن إسرائيلى وإصابته فى المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم. 

 

 


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