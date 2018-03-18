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طالب يفقأ عين زميله بقلم رصاص بإحدى مدارس بنها.. والتعليم تحقق فى الواقعة

الأحد، 18 مارس 2018 02:54 م
طالب يفقأ عين زميله بقلم رصاص بإحدى مدارس بنها.. والتعليم تحقق فى الواقعة صورة الطفل





القليوبيه نيفين طه
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شهدت مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بمدينة بنها ، واقعة مؤسفة ، حيث فقأ طالب عين زميله بقلم رصاص داخل الفصل أثناء الحصه الدراسية، تم نقله لمستشفى الجامعة وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبيه، اخطارا بالواقعة، وتبين وصول "ع ع " تلميذ فى الصف الأول الإبتدائى بمدرسة مصطفى كامل الرسميه للغات مستشفى الجامعة ببنها مصابا بفقء بإحدى عينيه.
 
توصلت التحريات إلى أن التلميذ المصاب تشاجر مع زميله " م ا " أثناء جلوسهما فى الحصة وأثناء شرح المدرس فقأ عينه بقلم رصاص وتم نقله الى المستشفى.
 
فيما قررت مديرية التربيه والتعليم فتح تحقيق موسع فى الواقعة، لمعرفة ملابسات الواقعة. 

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