طالب بجامعة أكتوبر للعلوم يفوز بالمركز الثانى بمسابقة "إبداع"الأحد، 18 مارس 2018 03:23 م
الطالب عبد الرحمن حجاج الفائز بالمركز الثانى فى مسابقة "إبداع"
وائل ربيعى
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أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، فوز الطالب عبد الرحمن حجاج من كلية الإعلام بالمركز الثانى فى مسابقة "إبداع"، التى نظمتها أكادمية الشروق بدار الأوبرا.
وتكونت لجنة التحكيم، حسب بيان إعلامى من الجامعة اليوم، من المخرجين محمد فاضل ومجدى أبو عميرة ونيفين الكيلانى رئيس صندوق التنمية الثقافية، بعد تقييم 26 ممثل لجامعات مختلفة، حيث منحت الطالب جائزة الإبداع التى تنظمها جامعة الشروق تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، عن سعادتها بفوز طالب كلية الإعلام بالمركز الثانى بمسابقة إبداع، مؤكدة أن المشاركة فى مثل هذه المسابقات تصقل مهارات الطلاب وخبراتهم المختلفة.
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