ضبط 8154 مخالفة مرورية و5457 إزالة فورية للإشغالات بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمدرية أمن المنوفية، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بجميع قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال الفترة من 10 مارس الجارى وحتى 16 من نفس الشهر، فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية .

وأسفرت الحملات عن تحرير 1794 محضر إشغال طريق و1974 حالة ضبط و5457 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى جميع أرجاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 8154 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 901 انتظار خاطئ و525 قيادة بدون رخصة و6 مخالفات سير عكس الاتجاه و452 سير بدون رخصة تيسير و15 سير بدون لوحات، وكما تم سحب 289 دراجة نارية وحجز 167 مخالفات للدراجات النارية، بالإضافة إلى 5865 مخالفات متنوعة، كما رصدت حملة الرادار بضبط 122 حالة تجاوز السرعة المسموح بها قانونا.

يأتى هذا فى إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.