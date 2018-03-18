ضبط 8.5 طن أرز و1400 لتر سولار و8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن الحملة التى شكلها عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف عثمان حنبل مدير عام الرقابة وعضوية كل من أنور شلبى ورضا صلاح ومحمود الخولى ومحمد عبد القوى مأمورى الضبط القضائى، تمكنت الحملة من اكتشاف تلاعب أحد فروع شركة الجملة بالحامول، وضبط 8 أطنان ونصف طن أرز تموينى، وتمكنت الحملة من ضبط مواد غذائية وبويات منتهية الصلاحية بمركز قلين.

وأضاف الهابط، فى بيان له، تمكنت الحملة من إحباط محاوله تهريب 155 شكارة دقيق ما يعادل 8 أطنان تقريبا من الدقيق التموينى المدعم إلى محافظة الغربية، وتم تسليم الدقيق لمخزن الدقيق بالحامول وتسليم السيارة لمركز الشرطة .

وقال الهابط، كما تمكنت حملة تموين بيلا من ضبط 1400 لتر سولار جمعها مواطنين لبيعها فى السوق السوداء، وحررت المحضر رقم 114 جنح أمن دولة ضد "هشام.م.ح" تاجر تموينى بناحية ابشان لاستيلائه على 1056 جنيها من الدعم، وتحرير محضر رقم 115 جنح أمن دولة ضد "متولي.م.م" تاجر تموينى لاستيلائه على 1056 جنيها من الدعم، وحررت الحملة 5 محاضر لتجار لعدم الإعلان عن الأسعار .