ضبط 8 أطنان دقيق وأرز و8000 عبوة عصير داخل منزل بدون ترخيص بسوهاج







سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار، والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة والتى قادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط "23" قضية تموينية، وتم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية 39 سنة، ويقيم دائرة مركز المنشأه لإدارته مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، وضبط "7 " أطنان و750 كيلو جرام أرز، وطن دقيق فاخر" 8000 " كيس عصير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4248 جنح مركز سوهاج لسنة 2018.

وضبط "6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقضيتى إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وقضية غلق محل التموين، أثناء مواعيد العمل، وقضية إدارة منشأه بدون ترخيص، وقضيتى عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتى عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز. و"3" قضية عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.