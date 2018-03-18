ضبط 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر بالهرم

جبن فاسد-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث التموين بالجيزة 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر داخل مخزن بالهرم، وتم ضبط مالكه حيث اعترف بتجميع المضبوطات وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع صاحب مخزن لكميات من الجبن واللحوم مجهولة المصدر وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين بالهرم.
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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