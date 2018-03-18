video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر بالهرم

الأحد، 18 مارس 2018 02:03 م
ضبط 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر بالهرم جبن فاسد-أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر داخل مخزن بالهرم، وتم ضبط مالكه حيث اعترف بتجميع المضبوطات وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع صاحب مخزن لكميات من الجبن واللحوم مجهولة المصدر وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين بالهرم.
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 5 أطنان من الجبن واللحوم مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أمن الإسكندرية" يضبط 42 طنا عرقسوس غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية

ضبط أسمدة زراعية وسكر تموينى وأعلاف حيوانية فى حملة تموينية بالغربية

وزير التموين يستعرض الفرص الاستثمارية لإقامة أسواق كبرى ومناطق لوجستية

تموين الأقصر ينفذ حملات على الأسواق والمخابز.. ويحرر 248 محضرا ومخالفة

أخبار الحوادث

مباحث التموين

لحوم فاسدة

جبن فاسدة

الهرم




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة