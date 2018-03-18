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ضبط 40 قضية مخدرات و7 أسلحة نارية خلال حملة أمنية بالجيزة

الأحد، 18 مارس 2018 02:07 م
ضبط 40 قضية مخدرات و7 أسلحة نارية خلال حملة أمنية بالجيزة مخدرات -أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 40 قضية مخدرات، و7 أسلحة نارية، وتنفيذ 160 حكم قضائي. 
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير 71 قضية تموينية متنوعة، وإزالة 280 حالة تعدي وإشغال طريق، بالطريق الدائرى وميادين وشوارع المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات علي أراضي الدولة ونهر النيل. 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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