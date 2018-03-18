ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التي شارك فيها ، العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية ، عن ضبط "سيد ع أ" سائق لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % والمخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله بالأسواق على السيارة قيادته لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 450 كيلو دقيق بلدى.

وضبط " أحمد ع ك ك" سائق ومقيم بندر أبو المطامير لتجميعه أسطوانات بوتاجاز مدعمه على السيارة قيادته لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 9 أسطوانات بوتاجاز مدعمة.

وضبط " إبراهيم ع ع " صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمدينة أبوالمطامير لحيازته وتخزينه رنجة مدخنة ماركة مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمى وضبط بحوزته 350 كيلو رنجه مدخنة.

وضبط " أحمد م م" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة أبوالمطامير لحيازته وعرضه للبيع مخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضبط بحوزته 2 و نصف أسمدة زراعية ، تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.