ضبط معمل تحاليل غير مرخص وبداخلة كميات من الأدوية فى بنى سويف







بنى سويف هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، معمل تحاليل طبية غير مرخص وبداخله أدوية غير مصرح ببيعها داخل المعمل.