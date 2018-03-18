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الأحد، 18 مارس 2018 01:34 م
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ضبط معمل تحاليل غير مرخص وبداخلة كميات من الأدوية فى بنى سويف

الأحد، 18 مارس 2018 01:29 م
ضبط معمل تحاليل غير مرخص وبداخلة كميات من الأدوية فى بنى سويف غلق معمل - أرشيفية





بنى سويف هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، معمل تحاليل طبية غير مرخص وبداخله أدوية غير مصرح ببيعها داخل المعمل.
 
 
وحررت الحملة القضية رقم 2493 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد"محمد ع.ع"- 43 سنة مقيم مدينة بنى سويف المدير المسئول عن معمل تحاليل طبية لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة أدويه بشرية كمية وقدرها 900 نوع وصنف مختلف من الأدوية، 1325 عبوة محلول.

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