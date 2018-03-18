ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 3 محاضر جنح بالقوصية







أسيوط - ضحا صالح

تمكنت حملة تموينية بالتنسيق مع مركز القوصية من ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمذبوحة خارج المجازر الرسمية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، صرح بذلك المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال العامة ومحال الجزارة بكافة مراكز ومدن المحافظة من خلال تكثيف الحملات التموينية بشكل مستمر لضبط المخالفين بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين.

وكانت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية قد ذكرت أنه تم ضبط 37 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية مكبرة، فضلًا عن ضبط 29 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وكميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وعبوات سجائر يتم بيعها بأزيد من السعر المقرر.

وأوضحت شافعى أنه تم تحرير محضر جنح رقم 216 لسنة 2018 للمواطن (م.ع.س)، كما تم تحرير محضرى جنح رقم 217 و218 لسنة 2018، كما تم ضبط كميات كبيرة من السجائر (بمخازن ى.و.ص) بمدينة القوصية، حيث تم تحرير محضر جنح رقم 219 لسنة 2018.