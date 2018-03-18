ضبط تاجر سيارات تعدى على زوجة ابن عمه بالسكين بمنزلها لخلافات عائلية بأسوان







أسوان ندى سليم

ضبطت مديرية أمن أسوان، صباح اليوم الأحد، تاجر سيارات يدعى طه.ص، 28 عاما، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجة ابن عمه من خلال إصابتها بجرح طعنى نافذ بالبطن، بسبب خلافات عائلية بينهما .

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث بمركز شرطة دراو، أن المجنى عليها تدعى سوسن. ح، 19 عاما، ربة منزل، مصابة بجرح طعنى بالبطن وخرق بجدار الرحم مع وجود حمل فى الشهور الأخيرة، أودى بحياة الجنين ومازالت المجنى عليها تتلقى العلاج بعد تحويلها بمستشفى أسوان الجامعى.

وأوضحت المجنى عليها خلال التحقيقات، أنها فوجئت بقيام شخص مجهول (ملثم) بالطرق على باب مسكنها ولدى قيامها بفتح الباب قام بطعنها بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابتها المشار إليها وفر هاربا عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف المتهم بقيام ذلك بدافع الانتقام لوجود خلافات عائلية سابقة، لقيام والده بتأديبه والتعدى عليه بالضرب أمام أفراد العائلة على إثر قيامه بإرسال رسائل مخلة لشقيقة زوج المجنى عليها، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة وهو عبارة عن سكين مطبخ والملابس التى كان يرتديها وعبارة عن جلباب وكيس وسادة لإخفاء وجهه .