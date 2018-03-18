ضبط بائعى خردة بحوزتهما طن قضبان سكة حديد مسروقة بالوادى الجديد

ضبط بائعى خردة بحوزتهما طن قضبان سكة حديد مسروقة بالوادى الجديدالأحد، 18 مارس 2018 03:22 م
مهمات السكة الحديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من ضبط تاجر خردة وآخر أثناء استقلالهما تروسيكل محمل عليه أجولة بداخلها مهمات وقطع حديد مسروقة لقضبان السكة الحديد، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على التروسيكل والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد من إدارة النجدة، يفيد بنجاح مباحث قسم شرطة الخارجة فى ضبط تروسيكل يسير بدون لوحات معدنية ومحمل عليه 12 جوالا بداخلها قطع حديدية تزن نحو طن لمهمات وقضبان سكة حديد مسروقة.
وبفحص التروسيكل والمتهمين تبين أن أحدهم صاحب مخزن خردة ومقيم بمحافظة أسيوط، والثانى يعمل بائع خردة ومسجل خطر سرقات بالإكراه ومقيم بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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