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صور.. "وكيل التعليم" فى القليوبية يزور الطفل المصاب بفقأ بعينه

الأحد، 18 مارس 2018 09:42 م
صور.. "وكيل التعليم" فى القليوبية يزور الطفل المصاب بفقأ بعينه وكيل وزارة التربية والتعليم يزور الطفل المصاب بفقأ بعينيه بالقليوبية





القليوبية-نيفين طه
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قام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بزيارة الطالب عمرو عادل محمد بالصف الأول الابتدائي والذى تعرض للإصابة فى عينه اليسرى جراء قيام احد زملائه بنفس الفصل بضربه بالقلم الرصاص .

ومكث وكيل وزارة التربية والتعليم فى مستشفى بنها الجامعى لحين خروج الطالب من غرفة العمليات بقسم الرمد بالمستشفى وقام بزيارته والالتقاء بوالده ووالدته وأكد أن المديرية بكافة قياداتها متكاتفة ومتضامنه مع الطالب قائلا هو ابننا ووجودنا بجانبه فى المستشفى حقه الطبيعي علينا .

وأضاف خلال لقائه بوالد الطفل المصاب ووالدته أنه سيدعو له بالشفاء عقب صلاة الفجر وقراءة سورة يس بنية شفائه ودعا المتواجدين أن يكون دعائهم اليوم من اجل اكتمال الشفاء وخروجه متعافيا.

فى ذات السياق التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بوحيد خلوى امين عام الجامعة والذى حضر لزيارة الطفل المصاب نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور السيد يوسف القاضي ووعد بتوفير كافة الإمكانيات للطفل المصاب وأسرته حتى إكتمال شفائه .

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم سعيد ندا مدير عام إدارة بنها والاستاذ محمد زين رئيس مجلس الأمناء بإدارة بنها وامانى غريب مدير المدرسة بالتواجد فى المستشفى لمتابعة حالة الطفل وتذليل اى عقبات وتوفير كافة الاحتياجات.

وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم قد قرر احالة المتسببين فى واقعة اصابة طالب بالصف الأول الإبتدائى بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات التابعة لإدارة بنها التعليمية للتحقيق وتشكيل لجنة من الشئون القانونية وادارات الأمن والمتابعة والمكتب الفنى للوقوف على ملابسات إصابة الطالب بعد ان تلقى إخطارا من تامر القلا مدير إدارة الأمن الإدارى بالمديرية، وسعيد ندا مدير عام إدارة بنها التعليمية بأنه أثناء حصة اللغة الإنجليزية بالصف الأول الإبتدائى فى وجود المعلم الأستاذ عمرو أ مدرس الحصة قام التلميذ مجدى ا م بضرب زميله التلميذ عمرو عادل محمد بالقلم الرصاص فى عينه اليسرى .

وعلى الفور تم نقل التلميذ للزائرة الصحية بالمدرسة والتى قامت بعمل الإسعافات الأولية له ومن ثم نقله الى مستشفى بنها الجامعى .

 


 

 


 

 


 

 


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