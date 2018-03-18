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صور وفيديو.. المصريون يواصلون التوافد على سفارة بلادهم بالكويت للإدلاء بأصواتهم

الأحد، 18 مارس 2018 08:39 م
صور وفيديو.. المصريون يواصلون التوافد على سفارة بلادهم بالكويت للإدلاء بأصواتهم المصريون يتوافدون على سفارة بلادهم فى الكويت





كتب: محمد محسن أبو النور
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واصل المصريون التوافد على سفارة بلادهم فى الكويت فى الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (1)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (2)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (3)
 

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (4)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (5)
 

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (6)
 

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (7)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (8)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (9)
 

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (10)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (11)
 

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (12)
 

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (14)

 

استمرار توافد المصريين على سفارة بلادهم فى الكويت (15)
 

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