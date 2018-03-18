صور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى طابا بعد تجديدها بتكلفة 22مليون جنيه







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى مستشفى طابا المركزى، التى تم تجديدها بتكلفة 22 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تجهيزها وفق معايير الجودة العالمية، وتضم 30 سريرا، و2 غرفة عمليات، و2 سرير عناية مركزة، و2 حضانة للأطفال، وتضم تخصصات "جراحة عامة ونساء وتوليد وأطفال وغسيل كلوى".

ووجه وزير الصحة والسكان خلال زيارته الدكتورة نانيس عادل مستشارة المستشفيات، والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بتوفير وزيادة عدد الأجهزة الطبية الجراحية وأجهزة علاج العظام.

وأكد وزير الصحة أثناء جولته، بالتعاقد مع مدرسين من جامعه عين شمس، لتوفير كافة التخصصات الطبية، وسد العجز فى القوى والكوادر البشرية، وأنه تم تطوير المستشفى وفقاً للأكواد العالمية لبناء المستشفيات، حيث تم ميكنة جميع الخدمات بالمستشفى، لافتاً إلى أنه سيتم توفير إقامة ملائمة للأطباء بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء، والذى أبدى استعداده لتوفير كافة الإمكانيات وسبل الراحة للأطباء، وخاصة المنتدبين من خارج المحافظة.



وزير الصحة ومحافظ جنوب سيناء والوزراء أثناء تفقدهم مستشفى طابا



وزير الصحة يتفقد العيادات بمستشفى طابا



غرف حجز المرضى