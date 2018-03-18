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صور.. وزيرة الاستثمار: الدولة تستهدف التركيز على مشروعات التنمية

الأحد، 18 مارس 2018 04:02 م
صور.. وزيرة الاستثمار: الدولة تستهدف التركيز على مشروعات التنمية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي





كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الدولة تستهدف التركيز على مشروعات التنمية عند الحصول على القروضً والمنح الدولية.
 
 
وأضافت وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى أن العائد الاقتصادى والاجتماعى من قرض بنك التنمية الأفريقى يكون أكبر من التفكير فى سعر الفائدة. 
مصطفى مدبولى وسحر نصر (1)

مصطفى مدبولى وسحر نصر (2)
 

مصطفى مدبولى وسحر نصر (3)

مصطفى مدبولى وسحر نصر (4)
 

مصطفى مدبولى وسحر نصر (5)
 

مصطفى مدبولى وسحر نصر (6)
 

مصطفى مدبولى وسحر نصر (7)
 
 
 

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