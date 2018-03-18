صور .. ندوة لكلية العلوم الأزهرية بعنوان ( انزل – شارك ) بطور سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت كلية العلوم الأزهرية التابعة لجامعة الأزهر فرع جنوب سيناء ندوة عن ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "إنزل - شارك"، بحضور الدكتور نصر الدين خضرى عميد الكلية، ومحمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء ، ومنى سالم مقررة القومى للمرأة بجنوب سيناء، وأحمد نشأت الأمين العام للجنة العليا للشباب ، والدكتورة هدى رجائى مديرعام الكلية ، وعدد من الطلبة والطالبات ، وذلك لحث الطلاب على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأهمية النزول الى صناديق الاقتراع.

وقال الدكتور نصر الدين حضرى عميد كلية العلوم الازهرية بجنوب سيناء، ان ندوة اليوم لها اهمية خاصة لطالبات وطلاب الكلية لحثهم على ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وناشد خضرى الطلاب بضرورة المشاركة واختيار رئيسك بكل حرية قائلا: "انزلى وشاركى صوتك مهم وصوتك لمصلحتك لمستقبلك".

وقال الدكتور نصر، أن مصرنا الحبيبة اتفق عليها الأعادى ولكن بفضل الله سخر لها رجال لحمايتها ويقفون بالمرصاد لكل من حاول التعدى عليها منهم اعداء نعلمهم وأعداء لا نعلمهم، والحمد لله وهب الله لمصر ناس شرفاء يشيلون حملها ووقفوا وقفة رجل واحد لأمان هذه البلاد ونحن أمامنا معركة بعد ايام وهى معركة الانتخابات ، العالم كله ينتظرنا وينظر إلينا ليرى ماذا سيفعله المصريون هل سيخرجون لاختيار رئيسهم أم سيعكفون عن الانتخابات كما يتخيل لهم عقولهم المريضة.

وقال خضرى أطالب أبنائى الطلاب بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واصحطاب أسرهم للمشاركة ايضا واختيار الرئيس المناسب لمصر فى الفترة القادمة من أجل التنمية والاستقراروالقضاء على الارهاب والتنمية الشاملة بجنوب سيناء.

وقال محمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب، إن المستقبل للشباب وأمامنا فرصة للقضاء على اعداء الوطن بالتكاتف والتماسك والترابط يدا واحدة للوقوف خلف قوتنا المسلحة وخلف رئيسنا من اجل القضاء على الارهاب والتنمية الشاملة بجنوب سيناء.

وأكد سرور أن جنوب سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة فى كافة المجالات ومنها مجال التعليم وأنتم شهود على ذلك، ويكفى أن جنوب سيناء أصبح فيها جامعة التى نتواجد بها اليوم وهذا إنجاز لم يحدث من قبل، وحث سرور جميع الشباب بالنزول إلى صناديق الانتخابات واختيار الرئيس الذى يحقق طموحات الشباب فى السنوات القادمة الرئيس الذى يعمر وليس من يخرب الرئيس الذى يبنى ولم يهدم.

وأشارت منى سالم مقررة القومى للمرأة، أن دور المرأة واضح فى الانتخابات الرئاسية الماضية وسيكون لهم الدور الأكبر فى الانتخابات القادمة ونحمد الله على اهتمام القيادة السياسية بأبناء جنوب سيناء والمرأة بجنوب سيناء ورعايتها والاهتمام بابنائها وانشاء جامعة الملك سالمان بجنوب سيناء للقضاء على معاناة الطلاب واسرهم فى الذهاب الى المحافظات الاخرى لدخول الجامعات بها.

وقال أحمد نشأت الامين العام للجنة الشباب بجنوب سيناء، أن يراهن على الشباب بجنوب سيناء فابناء جنوب سيناء لديهم وعى سياسى كبير وعلى يقين ان الدولة لن تنهض الا بشبابها فهم امل مصر وحاضرها.

وأكد نشأت أن الشباب بجنوب سيناء سيضرب بهم المثل فى الانتخابات الرئاسية القادمة لوعيهم الكامل باهمية المشاركة افى الانتخابات الرئاسية من أجل التنمية الكاملة لسيناء . واشار نشأت الى ان سيناء ستظل ارض البطولات والتضحيات وستظل ارض الفيروز ارض الانبياء والعظماء.

وقدمت طالبات الازهر العديد من القصائد الشعرية التى نالت تصفيق حاد من الحضور وابداعهم فى قصائد الشهداء وتميزت قصيدة " أة يابلدى " وقصيدة "ابنى مات عشان وطنة يعيش " وقصائد اخرى فى حب الوطن وسيناء ارض الفيروز.