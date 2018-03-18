صور.. مواطنون روس يصوتون فى الانتخابات الرئاسية لبلادهم ببرلين

صور.. مواطنون روس يصوتون فى الانتخابات الرئاسية لبلادهم ببرلينالأحد، 18 مارس 2018 07:18 م
تصويت الروسى فى ألمانيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شارك المواطنون الروس اليوم الأحد، فى التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية فى برلين، حيث يتنافس خلالها 8 مرشحين أبرز الرئيس الحالى فلاديمير بوتين.
وتشهد موسكو انتخابات فى الداخل توافد خلالها عدد كبير من المواطنين، فيما أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن نسبة التصويت بلغت 18 % من الناخبين.
تشير المعلومات الأولية الواردة من الشرق الأقصى الروسى، إلى أن نسبة إقبال المواطنين على التصويت فى انتخابات الرئاسة اليوم، تفوق مثيلتها لانتخابات الرئاسة السابقة 2012.
وبحسب قناة "RT" الروسية بحلول ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي هناك، صوت فى مقاطعة ساخالين 31.59% من الناخبين مقابل 20.44% عام 2012.
لجنة انتخابية فى ألمانيا
جانب من التصويت
تصويت مواطنى روسيا
جانب من عمليات التصويت
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