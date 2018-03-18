صور.. ممثلو الأزهر والكنيسة بأوغندا يشاركون بثالث أيام التصويت بالانتخابات

صور.. ممثلو الأزهر والكنيسة بأوغندا يشاركون بثالث أيام التصويت بالانتخاباتالأحد، 18 مارس 2018 03:30 م
ممثلو الأزهر والكنيسة فى أوغندا
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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حرص ممثلو الأزهر والكنيسة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2018 فى ثالث أيام التصويت، فى مقر السفارة المصرية بأوغندا، فى حضور السفير المصرى طارق سلام.
وأدلى المصريون فى دولة أوغندا، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بمقر السفارة المصرية فى العاصمة كمبالا.
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
الانتخابات الرئاسية فى أوغندا
المصرييين يصوتون من كامبالا
شيوخ الأزهر فى كامبالا
شيوخ الأزهر يصوتون فى الانتخابات الرئاسية
مشارخ الأزهر يصوتون فى كامبالا
مشايخ الأزهر فى أوغندا
ممثل الأزهر فى أوغندا
ممثل الكنيسة يشارك فى أوغندا
ممثلو الأزهر فى كامبالا العاصمة
ممثلو الأزهر فى كامبالا
ممثلو الكنيسة والأزهر فى أوغندا
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