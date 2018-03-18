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صور.. ممثلو الأزهر والكنيسة بأوغندا يشاركون بثالث أيام التصويت بالانتخابات

الأحد، 18 مارس 2018 03:30 م
صور.. ممثلو الأزهر والكنيسة بأوغندا يشاركون بثالث أيام التصويت بالانتخابات ممثلو الأزهر والكنيسة فى أوغندا





كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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حرص ممثلو الأزهر والكنيسة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2018 فى ثالث أيام التصويت، فى مقر السفارة المصرية بأوغندا، فى حضور السفير المصرى طارق سلام.

 

وأدلى المصريون فى دولة أوغندا، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بمقر السفارة المصرية فى العاصمة كمبالا.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

 

 

الانتخابات الرئاسية فى اوغندا
الانتخابات الرئاسية فى أوغندا

 

المصرييين يصوتون من كامبالا
المصرييين يصوتون من كامبالا

 

شيوخ الازهر فى كامبالا
شيوخ الأزهر فى كامبالا

 

شيوخ الأزهر يصوتون فى الانتخابات الرئاسية
شيوخ الأزهر يصوتون فى الانتخابات الرئاسية

 

مشارخ الازهر يصوتون فى كامبالا
مشارخ الأزهر يصوتون فى كامبالا

 

مشايخ الازهر فى اوغندا
مشايخ الأزهر فى أوغندا

 

ممثل الأزهر فى اوغندا
ممثل الأزهر فى أوغندا

 

ممثل الكنيسة يشارك فى اوغندا
ممثل الكنيسة يشارك فى أوغندا

 

ممثلو الازهر فى كامبالا العاصمة
ممثلو الأزهر فى كامبالا العاصمة

 

ممثلو الازهر فى كامبالا
ممثلو الأزهر فى كامبالا

 

ممثلو الكنيسة والأزهر فى اوغندا
ممثلو الكنيسة والأزهر فى أوغندا

 


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المصريين فى الخارج

تصويت المصريون فى الخارج

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات 2018

اوغندا

ممثلو الازهر

ممثلو الكنيسة




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