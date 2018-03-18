صور.. معهد قرانشو بالغربية يعانى من الإهمال ويحتاج إلى صيانة منذ 3 سنوات

الغربية - احمد زيادة

يعانى معهد قرانشو الدينى الإعدادى والثانوى التابعة لمركز بسيون بالغربية، من الإهمال، حيث يحتاج إلى أعمال ترميم منذ ما يقرب من 3 سنوات، رغم أن المعهد جاءت له لجان معينة وكل لجنة تطالب بنقل الطلاب إلى المعاهد القريبة من القرية، وهى معهد كتامة وبسيون، وذلك بسبب سقوط كتل خرسانية من سقف الدور الثالث بالمعهد، إضافة إلى عدم وجود سور بسطح المعهد ووجود نوع من تعرى الحديد المسلح بالمعهد وكثرة النشع بجدران المعهد وتآكل حديد بوابة المعهد.

وصرح السيد العشرى مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية بالغربية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تم إدراج المعهد فى الخطة وأعمال الترميم ستكتمل فى نهاية شهر أبريل القادم وسيتم الانتهاء منها المرحلة المقبلة .

يذكر أن المعهد قائم على تبرعات أبناء القرية منذ ما يقرب من 22 عاما فأصبحت حالة المعهد من المقاعد والمبنى والخدمات فى حالة مزرية جدا ولم يقم أى مسئول على مدار 22 عاما بتقديم أى خدمات للمعهد من مقاعد وميكرفون ومكاتب من المنطقة الأزهرية، بل إن اعتماد المعهد الكلى قائم على تبرعات أهالى القرية البسطاء.