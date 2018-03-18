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صور .. معمر مصرى فى الإمارات يدلى بصوته بالقنصلية المصرية فى دبى

الأحد، 18 مارس 2018 10:58 م
صور .. معمر مصرى فى الإمارات يدلى بصوته بالقنصلية المصرية فى دبى المعمر المصرى فى الامارات





كتب- عادل عقل
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حرص أكبر معمر فى الجالية المصرية بالإمارات على الإدلاء بصوته ، يبلغ المواطن من العمر 97 عاما، وهو الحاج حسين محمود سلام والذي يقيم فى دبي مع نجله الدكتور عطية حسين  مدير المكتب العلمى لإحدى شركات الادوية. 
 
المعمر المصرى وسط أحفاده
المعمر المصرى وسط أحفاده
 
وأصر الحاج حسين على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في صحبة أكبر أبنائه مما أيقظ الشعور الوطني في أحفاده فخرجوا جميعا معه للإدلاء بأصواتهم. 
المعمر المصرى يدلى بصوته
المعمر المصرى يدلى بصوته
 
ولم يترك القنصل المصري بدولة الإمارات العربية السفير طارق عبد الحميد حسين هذا المشهد فكان في استقبال حسين محمود سلام هذا الجد المصري الذي أذكى المشاعرالوطنية لدي أولاده وأحفاده وجميع المحيطين به الذين اصطحبوه للجنة الانتخابات الرئاسية.
 
تصويت المعمر المصرى
تصويت المعمر المصرى
 
وسهلت السلطات بمدينة دبى وصول الجد وأبنائه الى مقر القنصلية للإداء بصوته الانتخابى فى إطار الحرص على تحمل المسئولية والمشاركة فى العملية الانتخابية .

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