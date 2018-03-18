صور .. معمر مصرى فى الإمارات يدلى بصوته بالقنصلية المصرية فى دبى

صور .. معمر مصرى فى الإمارات يدلى بصوته بالقنصلية المصرية فى دبىالأحد، 18 مارس 2018 10:58 م
المعمر المصرى فى الامارات
كتب- عادل عقل
إضافة تعليق
حرص أكبر معمر فى الجالية المصرية بالإمارات على الإدلاء بصوته ، يبلغ المواطن من العمر 97 عاما، وهو الحاج حسين محمود سلام والذي يقيم فى دبي مع نجله الدكتور عطية حسين مدير المكتب العلمى لإحدى شركات الادوية.
المعمر المصرى وسط أحفاده
وأصر الحاج حسين على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في صحبة أكبر أبنائه مما أيقظ الشعور الوطني في أحفاده فخرجوا جميعا معه للإدلاء بأصواتهم.
المعمر المصرى يدلى بصوته
ولم يترك القنصل المصري بدولة الإمارات العربية السفير طارق عبد الحميد حسين هذا المشهد فكان في استقبال حسين محمود سلام هذا الجد المصري الذي أذكى المشاعرالوطنية لدي أولاده وأحفاده وجميع المحيطين به الذين اصطحبوه للجنة الانتخابات الرئاسية.
تصويت المعمر المصرى
وسهلت السلطات بمدينة دبى وصول الجد وأبنائه الى مقر القنصلية للإداء بصوته الانتخابى فى إطار الحرص على تحمل المسئولية والمشاركة فى العملية الانتخابية .
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة