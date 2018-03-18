صور.. مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق الدائرى







كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره للطريق الدائرى بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من اﻷقاليم حتى مناطق الجيزة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

أثار حادث التصادم











