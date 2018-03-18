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صور.. مسلحون سوريون موالون لتركيا ينهبون محال تجارية ومنازل فى عفرين

الأحد، 18 مارس 2018 09:37 م
صور.. مسلحون سوريون موالون لتركيا ينهبون محال تجارية ومنازل فى عفرين مسلحون سوريون ينهبون محال تجارية فى عفرين





بيروت (أ ف ب)
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أقدم مقاتلون سوريون موالون لأنقرة، الأحد، على نهب عدد كبير من المحال التجارية فى عفرين، بعد سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة الواقعة فى شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس.

وأكد المرصد السورى لحقوق الانسان عمليات النهب فى مدينة عفرين، وشاهد مراسلا فرانس برس مقاتلين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة يُخرجون من المحال والمطاعم والمنازل مواد غذائية وأجهزة الكترونية وبطانيات وسلعا أخرى، قبل نقلها فى سيارات وشاحنات صغيرة الى خارج المدينة.

كما استولى البعض على دراجات نارية وسيارات وجرارات زراعية، وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها الأحد على مدينة عفرين إثر عملية عسكرية بدأت فى 20 يناير قالت أنقرة أنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة.

وقال أحد السكان لفرانس برس صباح الأحد انه شاهد مقاتلين يفتحون محال تجارية ويستولون على محتوياتها، وآخرون يسرقون سيارات كانت مركونة على جانبى الطرق.

وعمد بعض المقاتلين إلى إحراق أحد متاجر المشروبات الكحولية، وفق مراسل لفرانس برس. كما أقدموا على تدمير تمثال "كاوا الحداد"، الذى يُعد رمزاً للشعب الكردي.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن مقاتلين موالين لأنقرة عمدوا إلى "نهب ممتلكات مواطنين ومحتويات مقار سياسية وعسكرية وآليات وسيارات ومحال تجارية فى المدينة".

وأضاف "جرى نهب الآليات والمنازل والأدوات الزراعية"، مشيراً الى أن الأمر تكرر فى القرى والبلدات التى سيطروا عليها سابقاً فى منطقة عفرين بحيث "عاد بعض الأهالى ليجدوا بيوتهم فارغة من محتوياتها".

عمليات الاستيلاء على انابيب البوتوجاز
عمليات الاستيلاء على انابيب البوتوجاز

 

الاستيلاء على جرار زراعى وبداخله عدد من الأدوات المسروقة
الاستيلاء على جرار زراعى وبداخله عدد من الأدوات المسروقة

 

شخص يستولى على جرار زراعى من عفرين
شخص يستولى على جرار زراعى من عفرين

 

المسلحون عقب الاستيلاء على انابيب بتوجاز
المسلحون عقب الاستيلاء على انابيب بتوجاز

 

أحد المسلحين بعد الاستيلاء على محل تجارى
أحد المسلحين بعد الاستيلاء على محل تجارى

 


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