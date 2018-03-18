صور.. مدير أمن الشرقية يعتمد النتيجة النهائية لقرعة الحج

صور.. مدير أمن الشرقية يعتمد النتيجة النهائية لقرعة الحجالأحد، 18 مارس 2018 02:40 م
اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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اعتمد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، منذ قليل، النتيجة النهائية لقرعة الحج التي تجريها مديرية أمن الشرقية، بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء شمس نجاح، مدير الإدارة العامة لمباحث الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.
وأقيمت قرعة الحج لـ 9182 مواطنا ممن تقدموا بأوراقهم لحج القرعة بوزارة الداخلية، حيث تبلغ حصة المديرية 1572 حاجا، تم تخصيص 10% منهم لكبار السن، فيما يتم إجراء القرعة لاختيار 1415 من المتقدمين.
كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمتقدمين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.
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