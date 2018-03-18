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الأحد، 18 مارس 2018 11:15 ص
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صور.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ 9182 مواطنا بحضور المحافظ

الأحد، 18 مارس 2018 11:15 ص
صور.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ 9182 مواطنا بحضور المحافظ قرعه الحج بالشرقيه





الشرقية- فتحية الديب
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بدأت، منذ قليل، قرعة الحج التي تجريها مديرية أمن الشرقية، بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، واللواء شمس نجاح، مدير الإدارة العامة لمباحث الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.
 
تقام قرعة الحج لـ 9182 مواطن ممن تقدموا بأوراقهم لحج القرعة بوزارة الداخلية، حيث تبلغ حصة المديرية 1572 حاج، تم تخصيص 10% منهم لكبار السن، فيما يتم إجراء القرعة لاختيار 1415 من المتقدمين.
 
ووجه اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، بتوفير كافة سبل الراحة للمتقدمين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.
 

 


 


 


 


 

 


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