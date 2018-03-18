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الأحد، 18 مارس 2018 02:22 م
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صور.. مديرية أمن البحر الأحمر تجرى قرعة الحج لـ725 مواطنا

الأحد، 18 مارس 2018 02:11 م
صور.. مديرية أمن البحر الأحمر تجرى قرعة الحج لـ725 مواطنا المتقدمين للحج فى انتظار القرعة





البحر الاحمر - عماد عرفة
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بدأت، منذ قليل، قرعة الحج التى تجريها مديرية أمن البحر الأحمر، بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بحضور اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومفتش الداخلية بالمديرية ومساعدى مدير الأمن واللواء عصام العزب مدير أدارة البحث الحنائى.

وتقام قرعة الحج لـ 725 مواطن ممن تقدموا بأوراقهم لحج القرعة بوزارة الداخلية، عبر جهاز الكمبيوتر المتصل بوزارة الداخلية، حيث تم تخصيص عدد من المقاعد لكبار السن بلغت  10% من النسبة العامة لنسبة المديرية .

 
ووجه اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، بتوفير كافة سبل الراحة للمتقدمين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.

 
 

  مدير الامن والسكرتير العام خلال القرعة
مدير الامن والسكرتير العام خلال القرعة

المتقدمين للحج فى انتظار القرعة
المتقدمين للحج فى انتظار القرعة

جانب من القرعة
جانب من القرعة

 


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