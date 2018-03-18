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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بعيد الأم

الأحد، 18 مارس 2018 11:11 ص
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بعيد الأم المحافظ أثناء الاحتفال





الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال السنوى لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان تحت رعاية وإشراف الأم بيا ميلاد مديرة المدرسة، والذى أقيم بمسرح مدرسة التكنولوجيا بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، بحضور اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والأنبا مكاريوس توفيق مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية ومنطقة القناة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمستشار عبد الفتاح عبد الله و آمال رزق الله عضوا مجلس النواب، وعدد من قيادات التربية والتعليم وأعضاء مجالس أمناء الإسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة وأولياء الأمور وأسر الطلاب.
 
وتضمنت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضات والشعر والموسيقى لطلاب المدرسة وفرق الكورال، من مختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال، وعرض ديفليه لأزياء الأطفال لعام 2018 .
 
وأشاد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة بجهود جميع المسئولين والقائمين على العمل بهذه المدرسة، التى تعتبر منارة وصرحا عظيما يصنع أجيالا من النماذج المشرفة من أبناء مصر المتفوقين تشرف به المحافظة.
 

 


 


 


 


 

 


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