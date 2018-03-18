صور.. قنصل مصر فى نيويورك يستقبل الناخبين أمام مقر القنصلية







كتب- هاشم الفخرانى

استقبل السفير هشام النقيب قنصل مصر العام فى نيويورك أعضاء الجالية المصرية أمام القنصلية للاطمئنان عليهم ،ومشاركتهم فرحتهم فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018 .



السفير هشام النقيب مع الجالية المصرية

وتشهد القنصلية العامة فى نيويورك إقبالا كبيرا من قبل الناخبين لليوم الثالث على التوالى ، فى ملحمة وطنية تؤكد الروح الوطنية لأبناء الجالية .



قنصل عام مصر فى نيويورك

وكان السفير هشام النقيب قد أكد فى تصريحات سابقة اختص بها "اليوم السابع" أن ما يحدث يؤكد أن هناك رغبة قوية لدى المصريين للإدلاء بأصواتهم والتأكيد على انتمائهم والمشاركة فى اختيار مستقبل القادم.



القنصل العام هشام النقيب

وأضاف أن القنصلية قامت بتوفير كافة التسهيلات للناخبين، موضحا أنه تم تحديد طابور سريع لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق الخمسين عاما لتيسير عملية التصويت، موضحا أنه تم تخصيص لجنة للتأكد من امتلاك الناخب المستندات التى حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات لتوفير الوقت والجهد وتسهيل عملية التصويت فى الانتخابات.