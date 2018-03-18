صور.. فرع ثقافة أسوان يحيى ذكرى وفاة العقاد







أسوان – عبد الله صلاح

أحيى فرع الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، مساء السبت، بالتعاون مع الجمعيات الثقافية بالهيئة وقصر ثقافة العقاد، ذكرى وفاة عملاق الأدب عباس محمود العقاد، وذلك بقصر ثقافة العقاد.

وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "دراسة نقدية فى أسلوب العقاد فى الكتابة" للدكتور فريد عبد الظاهر بجامعة أسوان، والدكتور أحمد محمد عبد الدايم بجامعة القاهرة، وعضو المجمع اللغوى حيث تحدثا عن عبقريات ومؤلفات وكتابات العقاد فى الفلسفة والتاريخ والديانات قائلين: إنه كان "جامعة تمشى على الأرض وأنه لم يأخذ نصيبه من التعليم وعلم نفسه بنفسه، وكان أديبا وشاعرا وسياسيا حتى أنه انشق عن كثير من الزعماء، وله أسلوبه فى الكتابة وذو شخصيات متعددة، وأن فكره يدرس وتترجم أعماله بالكثير من الجامعات"، وأعقبها أمسية شعرية شارك فيها كل من الشعراء حسنى الاتلاتى و عبده الشنهورى.

وفى الختام قدم عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة ريهام رفعت تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "صوت الجماهير،اهو دا اللى صار وكان، صلى الله على محمد، يا أغلى اسم فى الوجود،إلى جانب معرض للكتاب عن كتابات ومؤلفات العقاد.